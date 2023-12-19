Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 19 декабря 2023Мир

В ЕС допустили провал НАТО из-за помощи Киеву

Bloomberg: ряд стран ЕС допустили провал НАТО из-за проблем с помощью Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) допустили провал НАТО из-за проблем с помощью Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с внутренними обсуждениями.

«Тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, что они отказывались себе представить, — что [президент России] Владимир Путин может победить», — говорится в статье.

В Европе все больше сомневаются в способности Украины продержаться на фоне задержки финансовой помощи в более чем 110 миллиардов долларов из-за споров в США и ЕС. Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке, сказано в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал на переговорах в Конгрессе США. В ходе визита он раскритиковал власти страны за промедление с предоставлением финансирования Киеву и попросил выделить дополнительную помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

      Российский сериал обошел «Черное зеркало» в рейтинге Netflix

      В Сербии протестующие напали на сотрудников избиркома

      Невнимательность мужа принесла женщине 50 тысяч долларов

      Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи россиянина задержали

      Задержан участвовавший в нападении на дагестанский район член банды Басаева

      В Европе высказались о сценарии прекращения огня на Украине на условиях России

      Джейсон Момоа рассказал о диете перед съемками «Аквамена 2»

      В Москве расширили программу помощи семьям пациентов детских больниц

      Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости