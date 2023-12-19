В ЕС допустили провал НАТО из-за помощи Киеву

Bloomberg: ряд стран ЕС допустили провал НАТО из-за проблем с помощью Киеву

Ряд стран Европейского союза (ЕС) допустили провал НАТО из-за проблем с помощью Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с внутренними обсуждениями.

«Тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, что они отказывались себе представить, — что [президент России] Владимир Путин может победить», — говорится в статье.

В Европе все больше сомневаются в способности Украины продержаться на фоне задержки финансовой помощи в более чем 110 миллиардов долларов из-за споров в США и ЕС. Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке, сказано в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал на переговорах в Конгрессе США. В ходе визита он раскритиковал власти страны за промедление с предоставлением финансирования Киеву и попросил выделить дополнительную помощь.

