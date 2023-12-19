В ЕС захотели оплатить возведение стен с колючей проволокой между странами

В ЕС предложили профинансировать возведение стен от нелегальных мигрантов

В Европейском союзе (ЕС) захотели профинансировать возведений стен и заборов с колючей проволокой в третьих странах, чтобы предотвратить выезд нелегальных мигрантов. Об этом пишет издание Euroactiv со ссылкой на переговоры законодателей из стран объединения.

Как отмечает издание, первоначально обсуждалась возможность внедрения «механизма солидарности», например, инициирование переселения мигрантов или финансовые пожертвования странам, испытывающим трудности с мигрантами. Однако страны союза могут принять дополнительный комплекс мер, которые сделают границы ЕС «более непроницаемыми», пишет Euroactiv.

«Министры ЕС готовы профинансировать возведений стен и заборов с колючей проволокой в третьих странах, чтобы предотвратить выезд нелегальных мигрантов, а также усилить надзор на границах ЕС в рамках механизма "миграционной солидарности"», — сообщило издание.

Ранее Европе предрекли обострение проблем с мигрантами. Как объяснил политолог Дмитрий Леви, новый миграционный кризис на фоне палестино-израильского конфликта в Европе маловероятен. Тем не менее странам следует быть готовыми к возможным обострениям проблем с уже пребывающими на территории государств гражданами арабских стран, отметил он.