Европе предрекли обострение проблем с мигрантами

Политолог Леви: в Европе возможно обострение проблем с мигрантами

Новый миграционный кризис на фоне палестино-израильского конфликта в Европе маловероятен. Тем не менее странам следует быть готовыми к возможным обострениям проблем с уже пребывающими на территории государств гражданами арабских стран. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

Миграционный кризис

«В сегодняшней версии развития арабо-израильского конфликта приток новых мигрантов маловероятен. Конфликт локализован исключительно в секторе Газа, жители которого не могут его покинуть: направление Египта закрыто, сам Израиль никого не принимает, бежать людям некуда. Но, если произойдет расширение конфликта, вовлечение новых стран-участниц, регион заполыхает», — предупредил Леви.

По его мнению, Европе стоит переживать не из-за новых мигрантов, а из-за тех, кто уже находится на территории стран. Мигрантов в первом, втором поколении, которые сейчас будут активно давить на политиков, высказывая свое недовольство поддержкой Израиля.

Потому это не кризис новых мигрантов — их Европа не пустит. Это проблема старых мигрантов, изнутри, которые теперь станут еще менее интегрированными Дмитрий Леви политолог

Теракты

Политолог также не исключил вероятность терактов на территории европейских стран. Текущие события, по его мнению, дополнительно провоцируют выступления и недовольства. Впрочем, как заметил Леви, многое будет зависеть от позиций отдельных стран ЕС и того, насколько выраженно они будут поддерживать Израиль.

«Занимать центристскую позицию, наверное, было бы более выгодно. С другой стороны, на протяжении длительного времени ЕС поддерживал Палестину, о чем теперь старательно пытается забыть. Это разноплановые подходы, противоречивые сигналы создают водоворот, в котором возможны и выступления, и террористические акты. Для арабского мира, к сожалению, такой способ демонстрации понятен», — отметил Леви.

Он также добавил, что, хотя первичные заявления европейских государств были связаны с однозначной поддержкой Израиля, теперь высказывания стали более осторожными, Европа вынуждена лавировать. Хотя, по мнению политолога, общий императив направлен именно на поддержку позиции Израиля и его военной операции.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу.