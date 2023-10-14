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23:12, 14 октября 2023Мир

В ЕС заявили о рисках нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле

Глава Евросовета заявил о рисках нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. Его слова приводятся на сайте Евросовета.

«Если не заняться поиском решений, то возникнет опасность миграционных волн в Европу», — заявил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что эвакуировать жителей сектора Газа за день по призыву Израиля невозможно. Он также подчеркнул, что международное сообщество должно делать больше для решения конфликта по принципу «двух государств».

8 октября Международный фонд горских евреев «СТМЭГИ» вызвался помочь беженцам из Израиля переехать в Россию.

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