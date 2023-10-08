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17:13, 8 октября 2023Мир

Беженцам из Израиля вызвались помочь с переездом в Россию

Российский еврейский конгресс захотел помочь беженцам из Израиля переехать в РФ

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Российский еврейский конгресс вызвался помочь беженцам из Израиля переехать в РФ. Об этом сообщил вице-президент организации Герман Захарьев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Ответ Израиля в ближайшее время будет жестким и показательным. Если сбудутся самые мрачные прогнозы, что, на мой взгляд, крайне маловероятно, община будет готова оказать всю необходимую помощь таким релокантам», — заявил глава Российского еврейского конгресса.

Захарьев отметил, что пока таких обращений не поступало. По его прогнозам, массовый выезд русскоговорящих израильтян в Россию вряд ли случится. «Если же такое произойдет, еврейские общинные структуры будут готовы оказать беженцам необходимую первую помощь, ресурсы на это есть», — уточнил глава организации.

Эксперт пояснил, что обладатели израильских паспортов, если будет прекращено авиасообщение с Европой и США, будут добираться до Кипра и Турции по морю. Однако Захарьев убежден, что такой исход маловероятен.

Ранее Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль. Сотрудники ведомства также посоветовали российским туроператорам приостановить продажу туров в эту страну.

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    Нина Ташевская
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