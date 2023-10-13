Боррель высказался о призыве эвакуировать жителей Газы за день

Боррель признал нереалистичным призыв эвакуировать 1 млн жителей Газы за день

Эвакуировать жителей сектора Газа за день по призыву Израиля невозможно, признал верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Пекине. Его слова приводит ТАСС.

«Естественно, гражданское население надо предупреждать о предстоящей военной операции, чтобы они могли уехать, что Израиль и сделал. Но такое предупреждение и ожидаемый отъезд значительной части населения — а речь идет о миллионе человек — должны быть реалистичными. Естественно, исход миллиона человек за 24 часа нереалистичен», — сказал он.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш уже говорил об этом. Кроме того, Боррель отметил, что международное сообщество должно делать больше для решения конфликта по принципу «двух государств».

Ранее власти Израиля решили дать сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Предписание касается всех жителей Газы к северу от населенного пункта Вади Газа, сообщил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.