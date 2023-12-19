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23:37, 19 декабря 2023Мир

В Госдепе сообщили о невозможности оказания помощи Украине в обход Конгресса

Госдеп: у США нет «волшебного горшочка» для помощи Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У Соединенных Штатов нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает агентство ТАСС.

Запрос Белого дома о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, забуксовал в Конгрессе. Уточняется, что республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.

Ранее в администрации главы США сообщили, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.

5 декабря Миллер оценил дальнейшую возможность США предоставлять Украине военную помощь, сравнив сложившуюся ситуацию с пустой бочкой.

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      Юлия Мискевич
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