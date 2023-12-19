В Киеве признали отчаяние украинцев после провала ВСУ на фронте

Экс-депутат Рады Лапин: после провала ВСУ на фронте украинцы пришли в отчаяние

Население Украины пришло в отчаяние после провала Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

«Сначала внушали людям эйфорию быстрых побед. Кормили надеждами через медиаресурсы. Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы», — сказал экс-депутат.

Лапин признал, что западная помощь буксует и антироссийские санкции не принесли ожидаемого эффекта. По его словам, после того как не сбылись надежды на успех в контрнаступлении, украинцы испытали шок и отчаяние.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил, что число жителей Украины, которые считают неверным направление развития страны, с мая 2022 года по декабрь 2023-го удвоилось с 16 до 32 процентов.