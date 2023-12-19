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19:44, 19 декабря 2023Россия

В Краснодаре объяснили громкие звуки взрывов над городом

МЦУ Краснодара: громкие звуки взрыва — преодоление самолетом звукового барьера

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Громкие звуки взрыва над Краснодаром, которые слышали жители города, являются следствием преодоления самолетом звукового барьера. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) городом Краснодар.

«Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара этим вечером. Причина — преодоление самолетом звукового барьера», — говорится в сообщении.

По их словам, в Единой дежурно-диспетчерской службе завили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало. В МЦУ также призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал пост о том, что жители Краснодара сообщили о громких звуках взрывов, прогремевших над городом-миллионником. По словам очевидцев, прозвучало несколько взрывов, которые были слышны минимум в пяти районах Краснодара, в том числе в Красноармейском, Губернском, Музыкальном, а также в СНТ «Первенец Кубани».

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      Никита Абрамов
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