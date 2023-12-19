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19:16, 19 декабря 2023Россия

Жители российского города-миллионника сообщили о громких звуках взрывов

Жители Краснодара сообщили о громких взрывах над городом
СюжетВзрывы в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жители Краснодара сообщили о громких звуках взрывов, прогремевших над городом-миллионником. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам очевидцев, прозвучало несколько взрывов, которые были слышны минимум в пяти районах Краснодара, в том числе в Красноармейском, Губернском, Музыкальном, а также в СНТ «Первенец Кубани».

Власти региона информацию пока не комментировали.

Ранее, 19 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона. В небе над Московской, Калужской и Брянской областями сбили пять украинских беспилотников. Три из них были уничтожены в течение одного часа под Брянском.

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      Константин Лысяков
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