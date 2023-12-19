В Москве задержали иностранца за домогательства к дочери-подростку

В Москве задержали уроженца Узбекистана, домогавшегося дочери-подростка

В Москве задержали 46-летнего уроженца Узбекистана, домогавшегося дочери-подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 15 по 21 декабря 2021 года в квартире на улице Челюскинская иностранец приставал к девочке. Она долгое время не решалась рассказать о произошедшем, но недавно обратилась в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он признал вину. Следователи намерены ходатайствовать об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что в Брянской области правоохранители задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании трехлетней дочери приятеля.