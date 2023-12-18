Россиянин изнасиловал трехлетнюю дочь приятеля

В Брянской области задержали мужчину за изнасилование трехлетней дочери приятеля

В Брянской области правоохранители задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании трехлетней дочери приятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, мужчина пришел в гости к знакомому, чтобы вместе выпить. Потом он дождался, пока отец семейства уснет, и надругался над девочкой. Ребенок получил травмы, гематомы и ссадины. Злоумышленник ранее был неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи.

Ранее в Кирове мужчина через четыре дня после выхода из колонии надругался над ребенком. Срок преступник отбывал также за насилие над несовершеннолетним.