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20:24, 18 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал трехлетнюю дочь приятеля

В Брянской области задержали мужчину за изнасилование трехлетней дочери приятеля

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Брянской области правоохранители задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании трехлетней дочери приятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, мужчина пришел в гости к знакомому, чтобы вместе выпить. Потом он дождался, пока отец семейства уснет, и надругался над девочкой. Ребенок получил травмы, гематомы и ссадины. Злоумышленник ранее был неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи.

Ранее в Кирове мужчина через четыре дня после выхода из колонии надругался над ребенком. Срок преступник отбывал также за насилие над несовершеннолетним.

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      Варвара Митина
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