Вышедший на свободу насильник через четыре дня вновь надругался над ребенком

Baza: вышедший из колонии насильник через четыре дня надругался над ребенком

В Кирове вышедший из колонии мужчина через четыре дня вновь надругался над ребенком. Telegram-канал Baza сообщил, что срок преступник отбывал также за насилие над несовершеннолетним.

Известно, что преступление злоумышленник совершил 12 декабря. Он напал на возвращавшуюся из школы домой 13-летнюю девочку. Преступник настиг ребенка возле железнодорожных путей. Когда школьница хотела пропустить шедшего позади мужчину, тот схватил ее, два раза ударил по голове и, угрожая расправой, увел в сторону гаражного кооператива. Там мужчина изнасиловал подростка.

После задержания насильника стало известно, что он вышел на свободу всего за четыре дня до этого. В исправительной колонии №29 он отбывал срок за аналогичное преступление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 («насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Алтае россиянин воспользовался отсутствием сожительницы дома и изнасиловал ее дочерей. Его приговорили к длительному заключению в колонии строгого режима.