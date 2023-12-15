Россиянин воспользовался отсутствием сожительницы и изнасиловал ее дочерей

На Алтае 35-летнего россиянина приговорили за насилие над дочерями сожительницы

В Алтайском крае 35-летнего россиянина приговорили к 11 годам колонии строгого режима за изнасилование дочерей сожительницы. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, осужденный проживал в одном из сел Родинского района вместе с женщиной и тремя ее детьми от предыдущего брака. В декабре 2022 года, воспользовавшись тем, что сожительница была на работе, он под угрозой физического наказания совершил в отношении двух ее дочерей, пяти и восьми лет, действия сексуального характера.

Запуганные дети молчали о случившемся, пока в рамках профилактических мероприятий к ним не пришли сотрудники полиции и не провели с девочками разговор. После признания девочек, злоумышленник был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании под наркотиками пожилой соседки.