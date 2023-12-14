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17:44, 14 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин под наркотиками напал на пожилую соседку и изнасиловал ее

В Петербурге мужчина под наркотиками изнасиловал пожилую соседку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании пожилой соседки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в полицию обратилась жена задержанного. Она рассказала, что супруг в состоянии наркотического опьянения начал душить потерпевшую и надругался над ней. Отмечается, что 59-летнюю женщину госпитализировали: у нее повреждены мягкие ткани шеи.

Отмечается, что ранее мужчина был судим за избиение и кражи.

Ранее стало известно, что в Петербурге узбек изнасиловал 45-летнюю женщину около дома.

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      Екатерина Кашурникова
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