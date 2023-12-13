В российском городе иностранец изнасиловал женщину около дома

В Петербурге узбек изнасиловал 45-летнюю женщину около дома

В Санкт-Петербурге 27-летний гражданин Узбекистана изнасиловал 45-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 12 декабря около дома на Товарищеском проспекте иностранец напал на потерпевшую и надругался над ней. Вскоре его задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

В настоящий момент решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Ранее стало известно, что в Пушкине задержали мужчину по подозрению в насильственных действиях в отношении 20-летней местной жительницы.