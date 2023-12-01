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19:03, 1 декабря 2023Силовые структуры

Рецидивист с ножом пристал к 20-летней россиянке в подъезде

В Пушкине задержали рецидивиста за домогательства к 20-летней девушке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Пушкине задержали мужчину по подозрению в насильственных действиях в отношении 20-летней местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 30 ноября пьяный фигурант в одном из дворов города заметил молодую девушку и стал ее преследовать. Он зашел за ней в подъезд и напал, угрожая ножом. Мужчина домогался потерпевшей, а затем сбежал. Силовикам удалось установить личность преступника и задержать его. Рецидивист признал вину на допросе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту б части 2 статьи 132 УК РФ. Выяснилось, что фигурант уже был судим за расправу, изнасилование и насильственных действий сексуального характера. Всего он провел в колонии 13 лет, причем его судимость не погашена.

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      Екатерина Кашурникова
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