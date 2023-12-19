В ООН назвали нарушение международного права со стороны Украины

Комиссар ООН Тюрк: ограничения против УПЦ нарушают международное право

Ограничения властей Украины против Украинской православной церкви (УПЦ) и законопроект, подразумевающий роспуск религиозных организаций, связанных с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву. О нарушении сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает ТАСС.

«Отмечаю свою обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине. Законопроектом предлагается установить процедуру роспуска любой религиозной организации, имеющей связи с Российской Федерацией. Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, как представляется, не соответствуют международному праву в области прав человека», — сказал он.

Ранее в ООН указали на отсутствие должного расследования инцидентов против УПЦ на Украине. В организации отметили, что с февраля прошлого года в стране задокументировали десять случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникавших из-за споров между представителями различных религиозных сообществ.