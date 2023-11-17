В ООН заявили об отсутствии должного расследования Киевом инцидентов против УПЦ

Помощник генсека ООН: Киев не провел должного расследования инцидентов с УПЦ

Украинские правоохранители не провели должным образом расследование инцидентов против представителей Украинской православной церкви (УПЦ), задокументированные управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом заявила на заседании Совбеза организации помощник генсека ООН по правам человека Илзе Брандс-Кехрис, цитирует РИА Новости.

Она уточнила, что с февраля прошлого года УВКПЧ документально зафиксировало 10 случаев физического насилия и шесть случаев с угрозами, возникавших из-за спора между представителями разных религиозных сообществ. Брандс-Кехрис назвала реакцию украинских правоохранительных органов на эти инциденты неадекватной.

По ее словам, правоохранители не смогли провести достаточное расследование случаев и принять меры, чтобы защитить представителей УПЦ. При этом половина подобных инцидентов произошла в марте-апреле 2023 года, указала помощник генсека ООН по правам человека.

Ранее в МИД РФ призвали международные организации повлиять на решение Киева о запрете канонической УПЦ. В октябре Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Решение позволит через суд запретить деятельность УПЦ в стране.