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17:25, 20 октября 2023Бывший СССР

Россия призвала международные организации повлиять на Киев в вопросе УПЦ

МИД России: международные организации должны повлиять на Киев в вопросе УПЦ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Международные организации должны повлиять на решение Киева о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). С таким призывом выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Геннадий Аскальдович, передает ТАСС.

«Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны и соблюдать общепризнанные международные документы», — сказал он.

Аскальдович подчеркнул, что в этих документах декларируются обязанность государства гарантировать гармоничное развитие религиозных общин и организаций и право человека на свободу вероисповедания.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Решение позволит через суд запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

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      Алевтина Запольская
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