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12:58, 19 октября 2023Бывший СССР

На Украине приняли позволяющий запретить УПЦ закон

Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий запретить УПЦ

Фото: Roman Baluk / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

По словам нардепа, «за» проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

В начале октября стало известно, что депутаты Рады собрали необходимое количество подписей для того, чтобы поднять вопрос о запрете УПЦ. Это позволило попросить спикера Рады Руслана Стефанчука вынести законопроект на голосование.

Автор инициативы, депутат Юлия Клименко, утверждает, что закон не будет нарушать права верующих. По ее словам, он необходим ради «национальной безопасности страны».

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    Алевтина Запольская
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