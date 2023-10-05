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16:25, 5 октября 2023Бывший СССР

Депутаты Верховной Рады собрали подписи для возможного запрета УПЦ

Депутаты Рады Клименко: подписи для обсуждения запрета УПЦ собраны

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины собрали необходимое для запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) количество подписей. Об этом сообщила депутат Юлия Клименко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Клименко отметила, что суммарно удалось собрать 226 голосов, и это позволяет попросить спикера Рады Руслана Стефанчука вынести в парламенте вопрос о запрете УПЦ.

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