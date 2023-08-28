В Раде начали собирать подписи о запрете УПЦ

Депутаты Верховной Рады начали собирать подписи о законодательном запрете УПЦ

Депутаты Верховной Рады Украины начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории республики. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Автор инициативы, депутат Юлия Клименко утверждает, что закон о запрете УПЦ не нарушил бы права верующих, а также международное право в сфере свободы совести, деятельности религиозных организаций.

Необходимость запрета же мотивируют национальной безопасностью страны и требованием украинского общества. За один лишь украинский День независимости инициатива собрала 125 подписей членов парламента республики.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, украинский коммерческий аналог военных комиссариатов — прим. «Ленты.ру») раздают повестки паломникам УПЦ прямо на выходе из собора в Каменце-Подольском Хмельницкой области.