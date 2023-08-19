Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 19 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о вручении повесток паломникам УПЦ на выходе из собора

СПЖ сообщил, что паломникам УПЦ вручают повестки у собора в Каменец-Подольском

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, коммерческий аналог военных комиссариатов — прим. «Ленты.ру») раздают повестки паломникам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на выходе из собора в городе Каменце-Подольском Хмельницкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Как стало известно корреспонденту издания, некоторое время украинские силовики блокировали ворота на территорию собора. Позже паломников стали выпускать через выход на улицу Леси Украинки, где расположились сотрудники ТЦК, и начали вручать повестки мужчинам призывного возраста.

Ранее сообщалось, что военные начали вручать повестки христианам, которые приехали для участия в крестном ходу в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. По данным СПЖ, представители военкомата дежурили не только возле кафедрального собора в Каменце-Подольском, но и у храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда верующие планировали отправиться в Почаев.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    МВД Украины раскрыло подробности взрыва под Киевом

    Популярная рэперша ответила на критику ее стиля

    Скончался народный артист России Игорь Ясулович

    Российская авиация, артиллерия и огнеметы отразили атаку ВСУ под Луганском

    Названы особенности атаковавшего новгородский аэродром дрона

    Стало известно о смерти актера Ясуловича

    Российские войска отразили атаку украинских десантников в Запорожской области

    Зеленский сообщил о планах по производству шведских БМП на Украине

    Тактаров и Монсон подписали контракт на следующий поединок

    В Минобороны отчитались об обстановке на двух направлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости