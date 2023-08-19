Стало известно о вручении повесток паломникам УПЦ на выходе из собора

СПЖ сообщил, что паломникам УПЦ вручают повестки у собора в Каменец-Подольском

Сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, коммерческий аналог военных комиссариатов — прим. «Ленты.ру») раздают повестки паломникам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на выходе из собора в городе Каменце-Подольском Хмельницкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Как стало известно корреспонденту издания, некоторое время украинские силовики блокировали ворота на территорию собора. Позже паломников стали выпускать через выход на улицу Леси Украинки, где расположились сотрудники ТЦК, и начали вручать повестки мужчинам призывного возраста.

Ранее сообщалось, что военные начали вручать повестки христианам, которые приехали для участия в крестном ходу в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. По данным СПЖ, представители военкомата дежурили не только возле кафедрального собора в Каменце-Подольском, но и у храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда верующие планировали отправиться в Почаев.

