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08:13, 19 декабря 2023Мир

В Пентагоне рассказали о дате окончания средств для Украины

Пентагон: средства в фонде военной помощи Украине закончатся к 30 декабря

Фото: Reuters

Средства в фонде военной помощи для Украины закончатся к 30 декабря. О дате исчерпания фонда сообщил финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд, передает Bloomberg.

Уточняется, что у Пентагона закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, если Конгресс не одобрит новое финансирование. Министерство обороны потратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное на Украину, сообщил Маккорд.

«Как только эти средства будут израсходованы, департамент исчерпает доступное нам финансирование для помощи Украине в обеспечении безопасности», — заявил он в письме лидерам комитетов по оборонной политике и ассигнованиям Палаты представителей и Сената.

В целях защиты боеготовности ВС США и в отсутствие решения Конгресса об утверждении дополнительных мер, министерство предполагает, что возможно только одно дополнительное сокращение.

Ранее президент Чехии Петр Павел увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в ситуации на Украине. По его словам, придется как-то мириться с тем, что России вернется статус ключевого игрока.

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      Виктория Кондратьева
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