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03:39, 19 декабря 2023Бывший СССР

Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в ситуации на Украине

Президент Чехии Павел заявил о сдвиге не в лучшем смысле в конфликте на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ситуации на Украине в 2024 году произойдет значительный сдвиг, противоречащий ожиданиям Запада. Об этом в интервью Seznam Zpravy заявил президент Чехии Петр Павел.

«Сложится новая ситуация, которую нам придется учитывать. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — заявил политик, рассуждая о возможном развитии конфликта в следующем году. По его словам российский лидер Владимир Путин «упорствует в своем видении мира, согласно которому всем нужно признать, что Россия находится "среди сильных мира сего"».

Павел также допустил, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США Путин сумеет договориться с новым главой Белого дома, игнорируя мнение Украины или Европы. «Другим придется как-то мириться с тем, что России вернется статус ключевого игрока», — резюмировал он.

12 декабря начальник генштаба Чехии Карел Ржегка призвал к запугиванию России, чтобы избежать с ней потенциальной войны. Генерал выразил уверенность, что чешская сторона должна продемонстрировать Москве способность и волю к защите собственного государства. «Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — подчеркнул Ржегка.

Ранее Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза (ЕС), а европейские армии «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Как заявил политик на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), из-за конфликта на Украине России понадобятся годы, чтобы восстановить свою боеспособность, однако Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

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      Марина Совина
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