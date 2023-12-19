В Петербурге мужчины из Lexus ногами забили инвалида СВО за сделанное замечание

В Петербурге мужчины из Lexus ногами забили инвалида СВО за замечание о парковке

В Санкт-Петербурге двое мужчины из автомобиля Lexus в Биржевом переулке Васильевского острова ногами забили 40-летнего инвалида специальной военной операции (СВО) за сделанное им замечание о парковке. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, конфликт разгорелся накануне вечером. Военнослужащий вместе с супругой гуляли неподалеку от того, места, где находилась иномарка его обидчиков.

Участник СВО, у которого по локоть нет руки, счел нужным объявить мужчинам, что они слишком глубоко запарковали свой Lexus на тротуаре. После этого заявления между ними началась перепалка, переросшая вскоре в избиение.

Как утверждает Фонтанка, сотрудники полиции успели прибыть еще до того, как иномарка уехала. Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году. Они намного моложе избитого военного. Так, одному— 32 года, а другому — 30 лет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, оба обидчика инвалида задержаны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге избили заснувшего на скамейке участника СВО, мужчину спасти не удалось.