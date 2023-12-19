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17:09, 19 декабря 2023Мир

В Польше вынесли приговоры по подозреваемым в работе на российскую разведку

В Польше по обвинению в шпионаже осуждены 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины

Фото: Artur Widak / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Суд в Люблине вынес приговор по обвинению 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины в якобы шпионаже, работе на российскую разведку и диверсиях против Польши. Об этом сообщает агентство PAP.

«Окружной суд в Люблине приговорил 14 граждан Украины, Беларуси и России за шпионаж в пользу России. Судебный процесс над двумя другими подозреваемыми будет проводиться отдельно», — говорится в сообщении агентства.

Обвиняемыми по шпионскому делу проходят 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин. «В окружной суд Люблина поступило обвинительное заключение в отношении 16 граждан Украины, Белоруссии и России, которые подозреваются в причастности к организованной преступной группировке и шпионаже в интересах России», — сообщалось ранее. В ходе расследования обвиняемые признали вину и согласовали со следствием приговоры.

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      Виктория Кондратьева
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