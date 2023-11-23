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10:36, 23 ноября 2023Мир

Обвиняемые по шпионскому делу в Польше признали свою вину

PAP: обвиняемые по делу о шпионаже в интересах России в Польше признали вину

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Обвиняемые в якобы работе на российскую разведку в Польше признали вину и согласовали со следствием приговоры. Об этом сообщает PAP.

Отмечается, что обвиняемыми по шпионскому делу проходят 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин. «В окружной суд Люблина поступило обвинительное заключение в отношении 16 граждан Украины, Белоруссии и России, которые подозреваются в причастности к организованной преступной группировке и шпионаже в интересах России», — говорится в публикации.

По данным агентства, все обвиняемые признались в совершении вменяемых им действий и согласились с предложенными следствием наказаниями в виде лишения свободы со штрафами и конфискациями.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Польши задержали российского хоккеиста Максима Сергеева по подозрению в участии в шпионской сети и шпионаже в пользу России. Уточняется, что Сергеев якобы выполнял порученные российской разведкой задачи по выявлению расположения критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

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      Дарья Балацкая
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