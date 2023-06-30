В Польше расследуют крупное шпионское дело. На этот раз арестован российский хоккеист

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержан хоккеист Максим Сергеев

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали российского хоккеиста Максима С. по подозрению в участии в шпионской сети и шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности Польши.

Россиянин находится на территории Польши с 2021 года. «[Задержанный] выполнял порученные [российской разведкой] задачи на территории Польши, в том числе и по выявлению расположения критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Подозреваемый постоянно информировал руководителей о результатах, за что систематически вознаграждался», — говорится в сообщении польских правоохранительных органов.

Позднее стало известно, что задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев, игрок хоккейного клуба польской первой лиги «Заглембе». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент суд принял решение о его аресте на три месяца.

Представители спецслужб Польши отметили, что «россиянин является 14-м иностранцем, задержанным в ходе данного следствия».

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает подробностями о причинах задержания Сергеева, но заверил в том, что дипломатическое представительство России в Польше будет предпринимать меры о выяснении всей необходимой информации.

Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «выражает решительный протест в связи с задержанием Сергеева и требует от польской стороны объяснений по этому делу».

Посольство России в Польше направило в польский МИД ноту с запросом информации о задержании российского хоккеиста. В российском посольстве добавили, что держат данный вопрос на контроле. В настоящий момент официальной информации из польских учреждений о задержанном российском хоккеисте в дипмиссию не поступало.

После начала СВО Польша активно ищет шпионов среди иностранцев

В начале марта 2022 года по обвинению в шпионаже был задержан гражданин Испании Пабло Гонсалес. По мнению следователей, он, будучи журналистом нескольких испанских СМИ, включая интернет-газету Publico и телеканал La Sexta, собирал информацию, «использование которой российскими спецслужбами могло негативно сказаться непосредственно на внутренней, внешней безопасности и обороне Польши».

Госалес был предварительно заключен в Радомскую тюрьму на 12 месяцев без официального обвинения в совершении какого-либо преступления, а в феврале 2023 года стало известно о продлении заключения до 24 мая 2023 года. На данный момент о ходе дела в его отношении ничего неизвестно.

16 марта 2023 года стало известно, что по подозрению в сотрудничестве с разведкой России польские правоохранители задержали шпионскую группу из девяти человек, которая состояла из белорусов и украинцев.

27 апреля 2022 года на северо-востоке Польши по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки были задержаны россиянин и белорус, которые проживали в стране на протяжении долгих лет и якобы собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях войск НАТО.

28 марта были задержаны еще трое подозреваемых в пророссийской шпионской деятельности. По словам представителей Агентства внутренней безопасности, группа действовала в составе сети агентов, которые собирали информацию о маршрутах и перевозках для ВСУ и распространяли пропаганду против Польши, Украины и ЕС.

16 иностранцев были задержаны спецслужбами Польши по обвинению в шпионаже в пользу России после начала СВО

Под подозрение спецслужб Польши попадали не только иностранцы

С 2014 по 2023 год по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами польские правоохранительные органы суммарно задержали семь граждан Польши.

Первым фигурантом дела стал юрист, имеющий российское и польское гражданство. По словам родителей арестованного, обвинения были основаны исключительно на показаниях агента польской разведки. По их мнению, в ходе расследования вина их сына не была достоверно доказана, но суд принял решение о четырех годах лишения свободы.

В марте 2018 года окружной суд Варшавы признал польского гражданина Марека В. виновным в работе на российскую разведку и приговорил его к трем годам лишения свободы. Тогда следствие установило, что он, будучи сотрудником министерств экономики и энергетики страны, передавал российским спецслужбам информацию о планах польского правительства противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В октябре 2018 года по этому же обвинению был задержан польский гражданин Петр С. Агенты внутренней безопасности Польши при обыске его дома обнаружили нелегальное оружие и боеприпасы, а также изъяли электронные носители и документы, якобы доказывающие его работу на российскую разведку, однако формально ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов.

17 мая 2021 года стало известно об аресте еще одного гражданина Польши. Тогда польские спецслужбы установили, что 43-летний мужчина якобы сотрудничал со российской разведкой и сам признался в совершенных деяниях. Следователи посчитали, что он выполнял порученные ему задачи, в том числе «предоставлял информацию и материалы о польских военных».

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Позднее стало известно о задержании его «сообщника», который, будучи гражданином Польши, якобы выполнял задание российских спецслужб по установлению контакта с польскими и зарубежными политиками, в частности, работающими в Европарламенте.

В ноябре 2021 года был задержан 66-летний гражданин Польши Радослав С., которому «инкриминировали инициирование шпионской деятельности в пользу России». Сотрудники спецслужб предполагают, что он содействовал Марчину К., арестованному ранее за помощь иностранной разведке. Расследование подтвердило, что он также сотрудничал с российскими спецслужбами.

23 марта 2022 года спецслужбы Польши задержали сотрудника варшавского ЗАГСа, который пользуясь служебным доступом к документам, копировал и якобы передавал информацию о поляках и иностранцах российским спецслужбам. Он был арестован на три месяца, но об обвинительном приговоре не сообщалось.