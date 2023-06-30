Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:38, 30 июня 2023Мир

В Польше расследуют крупное шпионское дело. На этот раз арестован российский хоккеист

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержан хоккеист Максим Сергеев

Фото: Jaap Arriens / ZumaPress / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали российского хоккеиста Максима С. по подозрению в участии в шпионской сети и шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности Польши.

Россиянин находится на территории Польши с 2021 года. «[Задержанный] выполнял порученные [российской разведкой] задачи на территории Польши, в том числе и по выявлению расположения критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Подозреваемый постоянно информировал руководителей о результатах, за что систематически вознаграждался», — говорится в сообщении польских правоохранительных органов.

Позднее стало известно, что задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев, игрок хоккейного клуба польской первой лиги «Заглембе». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент суд принял решение о его аресте на три месяца.

Представители спецслужб Польши отметили, что «россиянин является 14-м иностранцем, задержанным в ходе данного следствия».

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает подробностями о причинах задержания Сергеева, но заверил в том, что дипломатическое представительство России в Польше будет предпринимать меры о выяснении всей необходимой информации.

Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «выражает решительный протест в связи с задержанием Сергеева и требует от польской стороны объяснений по этому делу».

Посольство России в Польше направило в польский МИД ноту с запросом информации о задержании российского хоккеиста. В российском посольстве добавили, что держат данный вопрос на контроле. В настоящий момент официальной информации из польских учреждений о задержанном российском хоккеисте в дипмиссию не поступало.

После начала СВО Польша активно ищет шпионов среди иностранцев

В начале марта 2022 года по обвинению в шпионаже был задержан гражданин Испании Пабло Гонсалес. По мнению следователей, он, будучи журналистом нескольких испанских СМИ, включая интернет-газету Publico и телеканал La Sexta, собирал информацию, «использование которой российскими спецслужбами могло негативно сказаться непосредственно на внутренней, внешней безопасности и обороне Польши».

Госалес был предварительно заключен в Радомскую тюрьму на 12 месяцев без официального обвинения в совершении какого-либо преступления, а в феврале 2023 года стало известно о продлении заключения до 24 мая 2023 года. На данный момент о ходе дела в его отношении ничего неизвестно.

Материалы по теме:
«Ненавижу социалистический строй» Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
«Ненавижу социалистический строй»Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
28 мая 2019
Русские сети Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Русские сетиЛитовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
17 февраля 2019

16 марта 2023 года стало известно, что по подозрению в сотрудничестве с разведкой России польские правоохранители задержали шпионскую группу из девяти человек, которая состояла из белорусов и украинцев.

27 апреля 2022 года на северо-востоке Польши по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки были задержаны россиянин и белорус, которые проживали в стране на протяжении долгих лет и якобы собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях войск НАТО.

28 марта были задержаны еще трое подозреваемых в пророссийской шпионской деятельности. По словам представителей Агентства внутренней безопасности, группа действовала в составе сети агентов, которые собирали информацию о маршрутах и перевозках для ВСУ и распространяли пропаганду против Польши, Украины и ЕС.

16
иностранцев

были задержаны спецслужбами Польши по обвинению в шпионаже в пользу России после начала СВО

Под подозрение спецслужб Польши попадали не только иностранцы

С 2014 по 2023 год по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами польские правоохранительные органы суммарно задержали семь граждан Польши.

Первым фигурантом дела стал юрист, имеющий российское и польское гражданство. По словам родителей арестованного, обвинения были основаны исключительно на показаниях агента польской разведки. По их мнению, в ходе расследования вина их сына не была достоверно доказана, но суд принял решение о четырех годах лишения свободы.

В марте 2018 года окружной суд Варшавы признал польского гражданина Марека В. виновным в работе на российскую разведку и приговорил его к трем годам лишения свободы. Тогда следствие установило, что он, будучи сотрудником министерств экономики и энергетики страны, передавал российским спецслужбам информацию о планах польского правительства противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Материалы по теме:
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Они, говоря по-русски, борзеют» Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
«Они, говоря по-русски, борзеют»Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
12 августа 2021

В октябре 2018 года по этому же обвинению был задержан польский гражданин Петр С. Агенты внутренней безопасности Польши при обыске его дома обнаружили нелегальное оружие и боеприпасы, а также изъяли электронные носители и документы, якобы доказывающие его работу на российскую разведку, однако формально ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов.

17 мая 2021 года стало известно об аресте еще одного гражданина Польши. Тогда польские спецслужбы установили, что 43-летний мужчина якобы сотрудничал со российской разведкой и сам признался в совершенных деяниях. Следователи посчитали, что он выполнял порученные ему задачи, в том числе «предоставлял информацию и материалы о польских военных».

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Позднее стало известно о задержании его «сообщника», который, будучи гражданином Польши, якобы выполнял задание российских спецслужб по установлению контакта с польскими и зарубежными политиками, в частности, работающими в Европарламенте.

В ноябре 2021 года был задержан 66-летний гражданин Польши Радослав С., которому «инкриминировали инициирование шпионской деятельности в пользу России». Сотрудники спецслужб предполагают, что он содействовал Марчину К., арестованному ранее за помощь иностранной разведке. Расследование подтвердило, что он также сотрудничал с российскими спецслужбами.

23 марта 2022 года спецслужбы Польши задержали сотрудника варшавского ЗАГСа, который пользуясь служебным доступом к документам, копировал и якобы передавал информацию о поляках и иностранцах российским спецслужбам. Он был арестован на три месяца, но об обвинительном приговоре не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше расследуют крупное шпионское дело. На этот раз арестован российский хоккеист

    Шоу «Мужское / Женское» обратилось в СК после сигнала ребенка о помощи в выпуске

    Евросоюз нашел способ законно использовать замороженные активы России

    Россиянина осудили на пять лет за размещение пропагандирующих терроризм видео

    Появились новые подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова

    Врач Александра Емельяненко пообещал помешать боям спортсмена в ближайшее время

    Россиянам перечислили способы правильно подготовиться к отпуску

    Сальдо сообщил об ударе российских сил по бойцам ВСУ у Антоновского моста

    Популярная в 1970-х годах прическа вновь вернулась в моду

    Москвич попал в больницу после укуса гадюки и трехдневного самолечения водкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости