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11:21, 30 июня 2023Спорт

Названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста

Mash: задержанным в Польше по обвинению в шпионаже хоккеистом оказался Максим Сергеев

Фото: ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

Задержанным в Польше по обвинению в шпионаже российским хоккеистом оказался 20-летний Максим Сергеев. Имя игрока называет Telegram-канал Mash.

Игрок представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге. В России защитник играл за ХК «Балашиха» и «Спартак». О задержании хоккеиста стало известно ранее 30 июня.

Это уже 14-й человек, задержанный в ходе данного следствия. «Все [задержанные] были идентифицированы как иностранцы из-за границы, осуществляющие разведывательную, пропагандистскую деятельность против Польши и готовившие акты диверсии по поручению российской разведки», — говорится на сайте.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Пока суд принял решение о его аресте на три месяца.

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    Алексей Гусев
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