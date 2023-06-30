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10:27, 30 июня 2023Мир

Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже

Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в участии в шпионской сети

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский хоккеист, игрок хоккейного клуба первой лиги задержан в Польше по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности.

Это уже 14-й человек, задержанный в ходе данного следствия. «Все [задержанные] были идентифицированы как иностранцы из-за границы, осуществляющие разведывательную, пропагандистскую деятельность против Польши и готовившие акты диверсии по поручению российской разведки», — говорится на сайте.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Пока что суд принял решение о его аресте на три месяца.

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    Виктория Кондратьева
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