Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже

Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в участии в шпионской сети

Российский хоккеист, игрок хоккейного клуба первой лиги задержан в Польше по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности.

Это уже 14-й человек, задержанный в ходе данного следствия. «Все [задержанные] были идентифицированы как иностранцы из-за границы, осуществляющие разведывательную, пропагандистскую деятельность против Польши и готовившие акты диверсии по поручению российской разведки», — говорится на сайте.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Пока что суд принял решение о его аресте на три месяца.