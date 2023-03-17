Стало известно о задержанных в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России

Rzeczpospolita: россиян нет среди девяти задержанных в Польше по обвинению в шпионаже

Среди девятерых задержанных в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России нет россиян, об этом стало известно газете Rzeczpospolita.

«Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Возможно, поэтому были завербованы представители других национальностей», — говорится в материале.

Уточняется, что в шпионской группе состояли белорусы и украинцы.

Ранее сообщалось о задержании трех белорусов в Польше по подозрению в шпионаже. Отмечается, что задержанные не имеют отношения ни к спецслужбам, ни к правоохранительным органам.