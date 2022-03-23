Польского чиновника обвинили в работе на Россию

Спецслужбы Польши задержали сотрудника ЗАГСа, его обвинили в шпионаже в пользу России

Спецслужбы Польши задержали сотрудника варшавского ЗАГСа, который обвиняется в шпионаже в пользу России, сообщило «Польское агентство печати» с ссылкой на секретаря МВД Станислава Жарына.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски, в результате которых собрали обширные доказательства. Сейчас эти материалы анализируются», — заявил секретарь. Он добавил, что задержанного обвинили в шпионской деятельности в пользу иностранной разведки.

По информации Жарына, польский чиновник работал в Варшаве в архивном отделе ЗАГСа и, пользуясь служебным доступом к документам, копировал и якобы передавал информацию о поляках и иностранцах российским спецслужбам. В случае наличия прямых доказательств о шпионской работе и утвердительного решения суда по этому делу ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. На время следствия суд принял решение арестовать мужчину на три месяца.

15 марта в Словакии четырех жителей обвинили в передаче закрытых данных российскому посольству. Глава местной полиции уточнил, что речь идет о получении информаторами «десятков тысяч евро» в качестве гонорара за сбор и передачу данных о военных объектах Восточной Европы.

