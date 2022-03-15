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В Восточной Европе четырех человек обвинили в работе на посольство России

В Словакии четырех жителей обвинили в передаче закрытых данных российскому посольству

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В Словакии были задержаны четыре местных жителя, которые собирали закрытую информацию для сотрудника российского посольства, заявил исполняющий обязанности главы полиции республики Штефан Гамран, сообщает РИА Новости.

«Были задержаны четверо граждан Словакии, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства России в Братиславе и получали от него за это гонорар. Среди задержанных — экс-сотрудник контрразведки, экс-помощник депутата парламента, экс-сотрудник Военной академии и сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за распространения дезинформации», — сообщил глава полиции.

Гамран уточнил, что речь идет о получении информаторами «десятков тысяч евро» в качестве гонорара за сбор и передачу данных о военных объектах Восточной Европы. По его словам, двое из четырех человек сознались в работе на иностранную военную разведку после того, как их обвинили в преступлении.

Ранее МИД Словакии объявил о высылке трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.

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Дмитрий Сотак
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