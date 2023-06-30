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13:37, 30 июня 2023Мир

Посольство России запросило у Польши информацию о задержании россиянина

Посольство России направило в МИД Польши ноту с запросом информации о задержании хоккеиста
Посольство России в Польше

Посольство России в Польше. Фото: Public Domain / Wikimedia

Посольство России направило в Министерство иностранных дел (МИД) Польши ноту с запросом информации о задержании российского хоккеиста. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил представитель посольства, передает РИА Новости.

«Посольство направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях», — говорится в сообщении представителя дипмиссии.

В российском посольстве добавили, что держат данный вопрос на контроле. В настоящий момент официальной информации из польских учреждений о задержанном российском хоккеисте в дипмиссию не поступало.

30 июня стало известно, что российский хоккеист, игрок хоккейного клуба первой лиги, задержан в Польше по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы. Согласно предварительной информации, задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев. Игрок представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Пока суд принял решение о его аресте на три месяца.

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