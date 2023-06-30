В Кремле отреагировали на задержание российского хоккеиста в Польше

В Кремле не располагают подробностями по поводу задержания российского хоккеиста в Польше

В Кремле не располагают подробностями по поводу задержания российского хоккеиста в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — отреагировал он.

О задержании хоккеиста стало известно ранее 30 июня. По информации Telegram-канала Mash, это 20-летний игрок «Заглембе» Максим Сергеев.

Это уже 14-й человек, задержанный в ходе данного следствия. «Все [задержанные] были идентифицированы как иностранцы из-за границы, осуществляющие разведывательную, пропагандистскую деятельность против Польши и готовившие акты диверсии по поручению российской разведки», — говорится на сайте Агентства внутренней безопасности.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Пока суд принял решение о его аресте на три месяца.