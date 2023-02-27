Задержанному за шпионаж в пользу России гражданину Испании продлили заключение

Суд продлил заключение журналисту Пабло Гонсалесу, задержанному за шпионаж в пользу России

Суд в Польше продлил срок предварительного заключения гражданину Испании Пабло Гонсалесу, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом на своем сайте сообщила организация «Репортеры без границ» (RSF).

«Испанский журналист, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был предварительно заключен в Радомскую тюрьму на 12 месяцев без официального обвинения в совершении какого-либо преступления. Организация "Репортеры без границ" (RSF) выражает сожаление по поводу решения суда продлить срок его содержания под стражей еще на три месяца», — сказано в заявлении.

В RSF напомнили, что 28 февраля с момента задержания Гонсалеса пройдет год. С тех пор ему официально так и не выдвинули обвинение. При этом утверждается, что журналист содержится в особо суровых условиях: в том числе его несколько раз в день заставляют раздеваться догола и тщательно обыскивают.

О том, что Гонсалес был задержан в Польше, стало известно 4 марта прошлого года. Отмечалось, что во время пребывания в стране он собирал данные, которые при передаче российским спецслужбам могли негативно сказаться на безопасности республики.

Гонсалес родился в Москве, а в возрасте девяти лет переехал в Испанию. Будучи журналистом, он занимался освещением конфликта на Украине и кризиса беженцев на границе Украины и Польши. RSF отмечает, что одним из доказательств его вовлеченности в шпионаж считают наличие у Гонсалеса испанского и российского паспортов с разными именами (Пабло Гонсалес Ягуэ и Павел Рубцов).