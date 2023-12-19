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07:57, 19 декабря 2023Россия

В российском городе девочка провалилась в яму в 20-градусный мороз

В Кировском районе Новосибирска девочка провалилась в яму в 20-градусный мороз
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Кировском районе Новосибирска девочка провалилась в яму в 20-градусный мороз. У юной россиянки после попадания в ловушку выявили обморожение пальцев рук и ног. Об этом сообщила одна из горожанок Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск».

По данным издания, все произошло накануне вечером. В месте, где несовершеннолетняя упала в яму, в основном выгуливают собак.

«Девочку увезли на скорой. Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», — отметила жительница Новосибирска, знакомая с ситуацией.

Родители пострадавшего ребенка уже нашлись. Как рассказал агентству Ngs.ru главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, сейчас в стационаре находится двое детей с обморожениями различной степени тяжести.

В пресс-службе новосибирского управления МВД подчеркнули, что по факту происшествия организована проверка.

Ранее сообщалось, что во Владимире молодого человека, пролежавшего в сугробе три дня, спасли благодаря вещему сну.

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      Анна Щербакова
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