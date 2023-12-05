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18:14, 5 декабря 2023Из жизни

Пролежавшего трое суток в сугробе россиянина спасли благодаря вещему сну

Молодой владимирец трое суток пролежал в сугробе и был спасен благодаря сну

Кадр: Telegram-канал SHOT

Во Владимире молодого человека, пролежавшего в сугробе три дня, спасли благодаря вещему сну. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

18-летний Андрей Кочетков ушел гулять днем 1 декабря. К вечеру он не вернулся, а на звонки отвечать перестал. Родители забили тревогу и начали поиски. Спустя сутки владимирец каким-то образом дозвонился до отца, сказал, что лежит в лесу и не может идти. После этого его телефон разрядился. Установить местонахождение по геолокации не удалось, определялся лишь примерный квадрат.

Волонтеры «ЛизаАлерт» вместе с полицейскими и горожанами отсматривали кадры с камер наблюдения, опрашивали друзей и патрулировали владимирские леса несколько дней. На третий день одна из волонтеров сказала, что надо искать возле болота, потому что увидела сон, в котором юноша лежит возле мутного водоема, напоминающего болото. Сон оказался вещим.

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Когда отряд поисковиков отправился к болотам, они нашли закоченевшего, но живого Андрея Кочеткова именно в том месте, куда указала девушка. Юношу доставили в больницу в критическом состоянии. Врачам удалось спасти ему жизнь, но пока он остается в реанимации. У него очень сильное повреждение тканей на ногах из-за обморожения. Кочеткова могут транспортировать в Москву для операции и последующей реабилитации.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина и его 17-летний сын отправились на охоту в начале октября и пропали. Когда искать их отправилась полиция, оказалось, что у мужчин сломался телефон.

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      Антонина Черташ
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