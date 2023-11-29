Охотника и его сына нашли в лесу через 23 дня после их пропажи

В Красноярском крае нашли пропавших во время охоты отца и сына

Отец и сын из Красноярского края ушли на охоту и пропали. Об этом сообщает портал НГС 24.

В начале октября 45-летний мужчина и его 17-летний сын отправились на охоту. На лодке их привезли на охотничий участок реки Ямбукан в 200 километрах от поселка Тура. А с 6 ноября они перестали выходить на связь.

25 ноября, через 23 дня с момента последнего разговора, председатель общины Ямбукан, где живут отец с сыном, сообщил в полицию об их пропаже во время охоты. Тогда на место выехали сотрудник уголовного розыска и участковый по Эвенкийскому району, а также охотник из общины Ямбукан. Для поисков использовали два служебных снегохода. Добравшись до предполагаемого места охоты, полицейские обнаружили, что следы от снегохода в лесу уходят в сторону следующей избушки по маршруту. Поиски продолжились, однако команде помешала плохая погода. Вечером 29 ноября полицейские позвонили по спутниковому телефону и сообщили, что нашли охотника и его 17-летнего сына.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Они не могли выйти на связь из-за неисправного телефона.

Ранее сообщалось о девушке из Бурятии, которая пропала в лесу и 18 дней не выходила на связь. Заблудившаяся девушка в итоге сама смогла выйти к трассе, там ее нашли члены поисковой группы.