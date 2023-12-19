В СПЧ назвали распространителей агрессивной русофобии

Член СПЧ Кабанов: русофобию распространяют выходцы из Средней Азии и Закавказья

Агрессивную русофобию распространяют выходцы из Средней Азии и Закавказья. Об в своем Telegram-канале этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

По его словам, для распространения русофобских взглядов и позиций создаются специальные ресурсы.

«Русофобскую идеологическую заразу завозят к нам в страну в основном через выходцев из Средней Азии и Закавказья», — рассказал общественник. Он отметил, что для борьбы с русофобией первым и главным шагом является признание проблемы. «Правильно и точно поставленный диагноз - уже половина успеха в лечении», — подытожил Кабанов.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность за русофобию.

Ввести уголовное наказание за русофобию предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая еще в июле. Депутаты намерены защищать от русофобии не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом.