В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за русофобию

Комиссия кабмина поддержала законопроект об уголовном наказании за русофобию

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с проектом отзыва кабинета министров на документ.

Проект закона предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей «Русофобия». Она подразумевает ответственность за «дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства или соотечественника».

Документ также подразумевает дополнение статьи «Участие подсудимого», которая устанавливает возможность в исключительных случаях проводить разбирательства по уголовным делам в суде по делам средней тяжести в отсутствие подсудимых.

Из пояснительной записки следует, что законопроект необходим для обеспечения мер защиты, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел и других сооружений, которые увековечивают память погибших при защите отечества.

Ввести уголовное наказание за русофобию предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая еще в июле. Депутаты намерены защищать от русофобии не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом. Яровая отнесла к нарушениям прав по национальному признаку ограничения в использовании русского языка, снятие показа театральных постановок, отказ в медпомощи, трудоустройстве.

Относительно русофобии в России звучали и другие инициативы. Член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Олег Матвейчев заявлял, что разжигание ненависти против русских как национальности стоит законодательно квалифицировать по аналогии с преступлениями против евреев.