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07:33, 26 июня 2023Россия

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию

«Известия»: Яровая заявила о начале проработки норм по ответственности за русофобию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Государственной Думе думе предложили ввести уголовное наказание за русофобию. О начале проработки норм по данному вопросу заявила «Известиям» вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая.

Она отметила, что депутаты намерены защищать от русофобии будут не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом.

Яровая отнесла к нарушениям прав по национальному признаку ограничения в использовании русского языка, снятие показа театральных постановок, отказ в медпомощи, трудоустройстве. Она допустила, что русофобию чаще всего проявляют чиновники, а потому ответственность должна лечь на них.

«Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников», — пояснила вице-спикер Госдумы.

В мае с инициативой о введении ответственности за русофобию выступил заместитель главы Минюста Андрей Логинов. Он счел важным закрепить это понятие в законе и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не все руководители западных стран разделяют русофобские настроения. Он указал, что сейчас Россия продолжает сотрудничество со своими партнерами. В пример Песков привел отношения Москвы и Анкары.

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    Анна Щербакова
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