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18:27, 16 июня 2023Россия

Кремль высказался о русофобии на Западе

Представитель Кремля Песков: не все руководители Запада разделяют русофобские настроения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не все руководители западных стран разделяют русофобские настроения. Пресс-секретаря российского президента цитирует ТАСС.

«Скорее в качестве наших оппонентов можно назвать правительство и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют эти чувства русофобии», — заявил Песков.

Он добавил, что сегодня Россия продолжает сотрудничество со своими партнерами. В пример он привел отношения Москвы и Анкары. По его словам, Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мнение, что все американцы поддерживают русофобию, является ошибочным. Дипломат отметила, что простые американские граждане не знают о высказываниях представителей властей страны. «Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит — они занимаются своими бытовыми вещами, — что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали», — сказала она.

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    Варвара Кошечкина
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