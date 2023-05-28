Захарова высказалась о русофобии в США

Захарова: нельзя говорить, что все американцы поддерживают русофобию

Мнение, что все американцы поддерживают русофобию, ошибочно, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат отметила, что простые американские граждане не знают о высказываниях представителей властей страны. «Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит — они занимаются своими бытовыми вещами, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали», — сказала она.

В качестве примера Захарова привела заявление американского сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян «самой удачной» тратой денег Вашингтона. По ее словам, если бы он позволил себе подобные ксенофобские высказывания о меньшинствах из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов, то его «вынесли бы на следующий день».

Дипломат добавила, что все аналогичные заявления, связанные с убийством русских, со стороны американских политиков являются «руководством к действию».

Ранее Грэм назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. Таким образом он прокомментировал оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

