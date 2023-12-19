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07:12, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

В США назвали лучшего кандидата для переговоров с Путиным по Украине

The Hill: экс-канцлера ФРГ Меркель считают лучшим посредником по Украине
Ангела Меркель и Владимир Путин

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель является лучшим кандидатом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. Такое мнение высказал профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для издания The Hill.

Он призвал руководство США рассмотреть ее в качестве посредника, поскольку она раньше взаимодействовала с российским лидером. Кроме того, добавил ученый, у экс-канцлера также есть свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим немецким правительством. «Иногда требуется вмешательство надежной тети, чтобы разрешить конфликт», — отметил он.

Дэйтон посоветовал западным странам прилагать больше усилий для организации неформальных переговоров с Москвой, в ходе которых будут найдены точки соприкосновения для начала официальных переговоров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нежелание Меркель принять страну в НАТО одной из причин нынешнего конфликта. По его словам, это привело к воссоединению Крыма с Россией.

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      Марина Совина
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