Экс-разведчик США Риттер назвал Зеленского обманщиком, а его одежду подделкой

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит отказаться от одежды цвета хаки, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Стиль главы государства он оценил в разговоре с блогером Дэнни Хайфоном.

По словам эксперта, зеленый цвет имеет вес, только если на нем изображены орел, глобус и якорь — символы на эмблеме Корпуса морской пехоты США. «В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик», — заявил Риттер.

Украинские военные также советуют Зеленскому переодеться. Они считают, что президенту нужно снять одежду цвета хаки, надеть костюм и заняться решением проблем своей команды. Отмечается, что солдаты в ярости из-за того, что некоторые лидеры предпочитают воровать и обманывать, пока их соотечественники прощаются с жизнями на поле боя.