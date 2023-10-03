Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:44, 3 октября 2023Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского снять одежду цвета хаки

Politico: в ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снять одежду цвету хаки, надеть костюм и заняться решением проблем своей команды, считают в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Politico.

Беседуя с журналистами, служащий в рядах ВСУ в звании капитана экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что бойцы украинской армии в ярости из-за того, что некоторые лидеры предпочитают воровать и обманывать, пока их соотечественники прощаются с жизнями на поле боя. «Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Омелян.

По словам бывшего министра, воровство может увеличить число павших на поле боя украинских военных.

Ранее экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор рассказал о плане, подготовленном Россией против Украины. По мнению американского полковника, Российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова к тому, чтобы начать наступление на западном направлении, что является плохой новостью для США.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

    67-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в рекламе нижнего белья

    Выгоду от покупки новостройки и «вторички» сравнили

    Азии предрекли трудности с поставками сжиженного природного газа

    Фанаты поп-культуры смогут выиграть миллион рублей

    Шойгу высказался об отправке призывников в зону боевых действий

    Экс-президент «Барселоны» высказался об обвинениях в подкупе судей в адрес клуба

    «Роскосмос» создаст спутники «Грифон» для мониторинга Земли

    Шойгу раскрыл число подписавших контракт с начала года

    Шойгу высказался о возможности новой мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости