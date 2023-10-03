Politico: в ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снять одежду цвету хаки, надеть костюм и заняться решением проблем своей команды, считают в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Politico.

Беседуя с журналистами, служащий в рядах ВСУ в звании капитана экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что бойцы украинской армии в ярости из-за того, что некоторые лидеры предпочитают воровать и обманывать, пока их соотечественники прощаются с жизнями на поле боя. «Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Омелян.

По словам бывшего министра, воровство может увеличить число павших на поле боя украинских военных.

Ранее экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор рассказал о плане, подготовленном Россией против Украины. По мнению американского полковника, Российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова к тому, чтобы начать наступление на западном направлении, что является плохой новостью для США.