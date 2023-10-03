Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:09, 3 октября 2023Мир

«Их ничего не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

Макгрегор заявил, что Россия подготовила сотни соединений для наступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, заявил экс-советник Пентагона США, полковник Дуглас Макгрегор.

По мнению американского полковника, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова к тому, чтобы начать наступление на западном направлении, что является плохой новостью для США.

Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо

Дуглас Макгрегорэкс-советник Пентагона
Материалы по теме:
«Это закаленный в сражениях противник» Добровольцы из БАРС-16 — о боях с украинской гвардией и ситуации под Лисичанском
«Это закаленный в сражениях противник»Добровольцы из БАРС-16 — о боях с украинской гвардией и ситуации под Лисичанском
29 сентября 2023
«Любой ценой доказать свою состоятельность» Зеленский согласовал с США план октябрьского наступления ВСУ
«Любой ценой доказать свою состоятельность»Зеленский согласовал с США план октябрьского наступления ВСУ
30 сентября 2023
Бойцы ВСУ заражаются устойчивыми к антибиотикам инфекциями. Почему это угрожает всей Западной Европе?
Бойцы ВСУ заражаются устойчивыми к антибиотикам инфекциями.Почему это угрожает всей Западной Европе?
2 октября 2023

План Зеленского

В то же время Украина работает над собственным планом осеннего наступления, запланированного на октябрь. 29 сентября стало известно, что президент страны Владимир Зеленский согласовал этот план с США и Великобританией.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены начать наступление на херсонском и запорожском направлениях. Для этого в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ, чтобы форсировать реку Днепр. Кроме того, спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

При этом источник, рассказавший об этом плане, назвал его авантюрой. По его мнению, Зеленский таким образом «пытается любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям».

Материалы по теме:
В Пентагоне контрнаступление Украины назвали «болезненным». Как в США оценивают действия ВСУ на фронте?
В Пентагоне контрнаступление Украины назвали «болезненным».Как в США оценивают действия ВСУ на фронте?
11 сентября 2023
Украина обвинила Польшу в помощи России. Как этот конфликт отразится на украинской экономике и поставках оружия для ВСУ?
Украина обвинила Польшу в помощи России.Как этот конфликт отразится на украинской экономике и поставках оружия для ВСУ?
26 сентября 2023
«У нас тут как на Диком Западе» Как российская артиллерия сдерживает наступление ВСУ на запорожском направлении
«У нас тут как на Диком Западе»Как российская артиллерия сдерживает наступление ВСУ на запорожском направлении
22 августа 2023

Шансы на успех

Как считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ будут создавать напряжение на линии фронта, но они не имеют никакого шанса на успех.

Наши военные и русское оружие, которое все более и более становится совершенным, не даст им никаких возможностей. Никакого шанса нету

Владимир Сальдогубернатор Херсонской области

То, что Украина в октябре может начать новое наступление против российских сил, допускал и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что на ореховском и угледарском направлениях наблюдается скопление сил противника.

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал план Зеленского отчаянным и провальным. По его мнению, украинский президент теряет власть, а вместе с тем увеличивается недовольство его кураторов, финансировавших Киев.

Самоубийственным новый план контрнаступления ВСУ считает и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен

Михаил Шереметдепутат Госдумы

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов объяснил, что украинские власти готовят новое наступление в октябре ради того, чтобы продлить помощь западных стран.

Специалист отметил, что инженерное оборудование местности у российских военных по-прежнему на высоком уровне, а тем временем наступают холода, в прибрежных лесополосах у Днепра спадает зелень, поэтому время для наступления выбрано неправильно.

«На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поле боя успеха у них не может быть», — подчеркнул полковник запаса.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ничего не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

    Россияне встретили медведя на детской площадке и сняли его на видео

    Блогерша показала простой способ подогнать джинсы по фигуре без шитья

    Цены на нефть резко снизились

    Российская школьница решила отомстить родителям и выпила гель для стирки

    Российский военный рассказал о минировании ВСУ населенных пунктов в ЛНР

    Составлен портрет сегодняшнего жителя доходного дома в Москве

    В Германии сообщили печальные для Украины новости

    Легионер клуба КХЛ рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции

    Россиянка побывала в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости