«Их ничего не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

Макгрегор заявил, что Россия подготовила сотни соединений для наступления

Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, заявил экс-советник Пентагона США, полковник Дуглас Макгрегор.

По мнению американского полковника, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова к тому, чтобы начать наступление на западном направлении, что является плохой новостью для США.

Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо Дуглас Макгрегор экс-советник Пентагона

План Зеленского

В то же время Украина работает над собственным планом осеннего наступления, запланированного на октябрь. 29 сентября стало известно, что президент страны Владимир Зеленский согласовал этот план с США и Великобританией.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены начать наступление на херсонском и запорожском направлениях. Для этого в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ, чтобы форсировать реку Днепр. Кроме того, спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

При этом источник, рассказавший об этом плане, назвал его авантюрой. По его мнению, Зеленский таким образом «пытается любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям».

Шансы на успех

Как считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ будут создавать напряжение на линии фронта, но они не имеют никакого шанса на успех.

Наши военные и русское оружие, которое все более и более становится совершенным, не даст им никаких возможностей. Никакого шанса нету Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

То, что Украина в октябре может начать новое наступление против российских сил, допускал и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что на ореховском и угледарском направлениях наблюдается скопление сил противника.

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал план Зеленского отчаянным и провальным. По его мнению, украинский президент теряет власть, а вместе с тем увеличивается недовольство его кураторов, финансировавших Киев.

Самоубийственным новый план контрнаступления ВСУ считает и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен Михаил Шеремет депутат Госдумы

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов объяснил, что украинские власти готовят новое наступление в октябре ради того, чтобы продлить помощь западных стран.

Специалист отметил, что инженерное оборудование местности у российских военных по-прежнему на высоком уровне, а тем временем наступают холода, в прибрежных лесополосах у Днепра спадает зелень, поэтому время для наступления выбрано неправильно.

«На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поле боя успеха у них не может быть», — подчеркнул полковник запаса.